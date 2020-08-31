У Дніпрі в часи СРСР працював заклад "каральної психіатрії", куди потрапляли українські десиденти, які висловлювали незгоду з політикою радянських діячів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на 056.ua.

Нещодавно дніпровські активісти і журналісти зняли фільм "Ігрень" про каральну психіатрію за часів Радянського Союзу.

Героєм стрічки став учитель географії, дисидент Василь Сірий, чий голос можна почути за кадром. Він розповів, що за "інакомислення" і незгоду з політикою радянської влади він понад 13 років пробув на примусовому психіатричному "лікуванні" з діагнозом "уповільнена шизофренія". Відомо, що такий неіснуючий діагноз ставили всім, хто висловлювався проти влади СРСР. Близько 35 раз Сірому вводили препарат сульфазин - суміш суспензії сірки з олією. Препарат викликав біль, судоми і конвульсії.

"Її називали псіхтюрьма, але тільки не лікарня, не була вона лікарнею. Там насильно кололи найбільш отруйними і страшними ліками", - розповів герой сюжету.

Василь Сірий пройшов в "лікарні" тортури і знущання. Псля звільнення з лікарні він продовжив займатися активною громадською діяльністю. Заснував і очолив Дніпропетровське товариство політв'язнів і репресованих, а також допоміг відкрити осередки суспільства і в інших регіонах України.

Зазначається, що подібний заклад "каральної психіатрії" був в Україні тільки один - у Дніпрі. Початково заклад підпорядковувався Міністерству внутрішніх справ СРСР, а потім - Міністерству охорони здоров'я.

В таких "лікарнях" люди могли перебувати протягом всього життя, жодних конкретних термінів "лікування" не існувало.

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