В Днепре озеро оказалось в ужасных условиях - в воде плавает мертвая рыба и стоит жуткая вонь

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Так, по информации днепрян, в озере возле железнодорожнего переезда в Самарском районе прорвало промышленную канализацию.

"Стоит страшная вонь, очень много мертвой рыбы", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть загрязнение воды отходами, а также мертвую рыбу и выброшенных на побережье раков.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине живописный пляж "Мальдивы" оказался опасным для отдыха.

Так, спасатели бьют тревогу, потому что "Мальдивы" оказались не такими безопасными, как все думали. В воду сливают отходы производства, и в ней были найдены химические соединения. Несколько месяцев назад, в июне 2020 года, спасатели сделали замеры радиационного фона на "Мальдивах". Это было сделано для того, чтобы донести до населения и приезжих туристов подробную информацию о фоне радиации этой местности.

Измерения на разных частях территории, где расположены водоемы, показали результаты от 0,04 до 0,08 микрозивертов. При этом безопасным считается уровень радиации до 0,5 микрозивертов.

Напомним, в лагере под Днепром оборвалась жизнь ребенка, кадры: "Не умел плавать, но вожатые пустили...".

Ранее Pliteka сообщала, что под Днепром началось настоящее экологическое бедствие, кадры: "Трупный запах на километры...".

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