Всего в городе зафиксировано 29 летальных случаев

В Днепре наблюдается новая вспышка коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения горсовета Днепра.

Так, в понедельник, 31 августа, медики констатировали в Днепре три смерти от COVID-19.

В частности, 78-летний пациент болел две недели и к врачу не обращался. Положительный ПЦР-тест он получил 27 августа, все дни в медучреждении мужчина находился в условиях реанимации.

Также в департаменте здравоохранения сообщили, что 31 августа в Днепре от COVID-19 умер 60-летний мужчина. Он скончался днем в 21-й больнице.

По состоянию на 1 сентября в Днепре с начала пандемии зафиксировано 1368 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровел 901 человек, находятся на лечении - 238, на стационаре - 229.

С начала пандемии в городе зафиксировано 29 летальных случаев от COVID-19.

Больных в тяжелом состоянии сейчас в городе зафиксировано 4 человека, в том числе на аппарате ИВЛ - 3 человека.

Как известно, ограничения, установленные из-за угрозы коронавируса, будут действовать в Днепре до 31 октября. Некоторые - в усиленном формате. В частности, до 31 октября во всех регионах страны, даже с "зеленым" уровнем эпидемической опасности, запретили проведение дискотек, работу ночных клубов. Заведения общественного питания не могут устраивать различные праздники. Под запретом теперь и концерты.

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