У Дніпрі активно борються з поширенням коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет "Дніпровської панорами".

Так, у Дніпрі продовжують проводити дезінфекцію під'їздів житлових будинків від COVID-19.

Місцеві журналісти повідомляють, що ще з початку карантину під'їзди житлових будинків у Дніпрі постійно оброблялися дезінфікуючими засобами, щоб уберегти жителів від поширення небезпечного вірусу COVID-19. Такі процедури відбуваються і сьогодні. Об'єктом для однієї з останніх обробок став під'їзд будинку №17 по вулиці Гладкова в Дніпрі.

Для знищення небезпечних мікробів комунальники використовують спеціальний дезінфікуючий засіб на основі хлору. Він розпорошується за допомогою бензинового розпилювача, в який заливають розчин. Всі роботи, як запевняють комунальники, проводяться відповідно до карантинних заходів.

"Під'їзди обробляємо кожен день. Вхідні групи, перші поверхи, сходові клітки, поручні та ліфти. У день обробляємо до 50 під'їздів. Для цього використовуємо засіб "Люмакс-XXL". Обробляємо їх за допомогою бензинового обприскувача", - розповів дезінфектор.

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