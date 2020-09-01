На Днепропетровщине первый день нового учебного года в школах в условиях карантина отличился напряженной атмосферой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Так, в пгт Слобожанском Днепропетровской области родители забирали детей из школы, и из-за карантинных ограничений этот процесс оказался весьма сложным.

Родителей не пускают на территорию школы, а самих детей организованно подводят к воротам, чтобы передать родителям. Из-за этого на улице сформировалась большая толкотня, растянувшаяся на всю дорогу. Также из-за толпы людей возле школы не могут проехать машины. Люди, стоящие на улице, очень возмущены, а некоторые дети боятся и зовут своих мам.

Ранее сообщалось, что из-за новой вспышки коронавируса не все украинские школы открылись 1 сентября. В частности, в Киеве закрыли одну из школ из-за вспышки коронавирусной инфекции. Больные контактировали с 21 сотрудником учебного учреждения, и теперь школа отправлена на карантин. Кроме того, по словам мэра столицы Виталия Кличко, в Киеве могут повторно закрыть метро и запретить работу наземного транспорта. По его словам, если столица попадет в "красную зону", обучение будет проходить в дистанционном режиме.

Напомним, украинцам придумали новое жесткое наказание на карантине.

Как сообщала Politeka, украинцев срочно предупредили о новом жестком карантине, закроют все.

Также Politeka писала, что новая волна эпидемии зафиксирована в Одесской области, больницы не справляются.