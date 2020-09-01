Всього в місті зафіксовано 29 летальних випадків

У Дніпрі спостерігається новий спалах коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу департаменту охорони здоров'я міськради Дніпра.

Так, у понеділок, 31 серпня, медики констатували в Дніпрі три смерті від COVID-19.

Зокрема, 78-річний пацієнт хворів два тижні і до лікаря не звертався. Позитивний ПЛР-тест він отримав 27 серпня, всі дні в медустанові чоловік знаходився в умовах реанімації.

Також в департаменті охорони здоров'я повідомили, що 31 серпня у Дніпрі від COVID-19 помер 60-річний чоловік. Він помер вдень у 21-й лікарні.

Станом на 1 вересня у Дніпрі з початку пандемії зафіксовано 1368 випадків зараження коронавірусом.

Одужала 901 особа, знаходяться на лікуванні - 238, на стаціонарі - 229.

З початку пандемії у місті зафіксовано 29 летальних випадків від COVID-19.

Хворих у важкому стані зараз у місті зафіксовано 4 чоловік, в тому числі на апараті ШВЛ - 3 людини.

Як відомо, обмеження, встановлені через загрозу коронавірусу, будуть діяти в Дніпрі до 31 жовтня. Деякі - в посиленому форматі. Зокрема, до 31 жовтня у всіх регіонах країни, навіть із "зеленим" рівнем епідемічної небезпеки, заборонили проведення дискотек, роботу нічних клубів. Заклади громадського харчування не можуть влаштовувати різні свята. Під забороною тепер і концерти.

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