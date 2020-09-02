В Днепре произошла чрезвычайная ситуация в общественном транспорте
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.
Так, на этот раз в Днепре из салона маршрутки на ходу выпал пассажир.
На опубликованном видео можно заметить, как маршрутка поворачивает налево, после чего из салона вылетает мужчина. Примечательно, что вскоре он самостоятельно поднялся с асфальта и спокойно ушел. Судя по всему, пассажир в результате данного инцидента не пострадал.
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Водитель маршрутки при этом продолжил движение транспортного средства, однако все же остановился через несколько метров. Мужчина пошел в сторону маршрутки - наверное, он поехал в общественном транспорте дальше.
"К счастью, пассажир отделался испугом. На видео видно, что мужчина встал, собрал вещи и ушел. Маршрутка поехала дальше", - говорится в сообщении.
Известно, что инцидент произошел в районе завода ПАО "Днепротяжмаш", на улице Деземовській.
Также известно, что событие произошло в маршрутке №156-а, которая курсирует от жилого массива "Парус 2" до детской больницы №6, находящейся на пр. П. Мазепы.
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