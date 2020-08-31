У Дніпрі стався черговий конфлікт між водієм маршрутки та пасажирами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Наше місто".

Так, у Дніпрі водій маршрутки познущався над пасажиркою, висадивши її вночі прямо посеред траси - у полі.

Сама пасажирка розповіла, що водій всю поїздку поводився дуже нахабно. Він грубо спілкувався з пасажирами, аргументуючи це тим, що щойно повернувся з відпустки, а перший день на роботі у нього явно не задався. Під кінець поїздки водій вирішив зігнати зло на одній із пасажирок. Проїхавши названу зупинку, маршрутник піддав газу, нахабно сміючись над проханнями жінки зупинитись. Потім водій взагалі висадив пасажирку посеред траси біля поля, грюкнув дверима і поїхав далі.

Також вона зазначила, що просила повернути їй кошти за проїзд, на що водій відмивив жінці та образив її.

З ього приводу пасажирку звернулась до Департаменту транспорта.

"Людина явно не в собі і небезпечна для оточуючих. Прохання допомогти мені в цій ситуації", - написала пасажирка.

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