В Днепре жалуются на слив в реку отходов, из-за чего вода стала коричневого цвета
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.
Так, на опубликованном видео можно заметить, как в реку стекают канализационные воды, из-за чего цвет акватории сразу становится коричневым.
"Посмотрите, это жесть, что сливается в Днепр... Коричневое пятно. А люди еще и купаются в Днепре", - говорит за кадром автор видео.
Новые условия по пенсиям и стажу после 1 сентября, ПФУ предупредил украинцев: «Необходимо заплатить…»
Фигуристая "невеста Харламова" в спальне показала свою пышную красоту: "Я развелся из-за тебя"
Новую пенсию с 1 сентября получат не все: выяснилось, кого оставили без долгожданного повышения
"Это уже начало конца": зараженная Маричка Падалко сообщила о своем состоянии, все подробности
Как известно, экологическая проблема в водах Днепра уже давно беспокоит украинцев. В воду попадают разного рода отходы: от промышленных до стоков канализации, из-за чего акватория заметно загрязняется. При том такие загрязнения сказываются не только на внешнем виде воды, но и на ее безопасности.
Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине живописный пляж "Мальдивы" оказался опасным для отдыха.
Так, спасатели бьют тревогу, потому что "Мальдивы" оказались не такими безопасными, как все думали. В воду сливают отходы производства, и в ней нашли небезопасные химические соединения. В июне спасатели Днепропетровской области провели замеры радиационного фона на "Мальдивах". Данное мероприятие проводили, чтобы донести до населения и до приезжих туристов подробную информацию о фоне радиации в этой местности.
Измерения на разных частях территории, где расположены водоемы, показали результаты от 0,04 до 0,08 микрозивертов. При этом безопасным считается уровень радиации до 0,5 микрозивертов.
Напомним, в озере Днепра промышленные отходы уничтожили все живое: видео катастрофы.
Ранее Pliteka сообщала, что под Днепром началось настоящее экологическое бедствие, кадры: "Трупный запах на километры...".
Также Politeka писала, что Днепр позеленел: чем опасно купание в цветной воде.