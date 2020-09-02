В Днепре жалуются на слив в реку отходов, из-за чего вода стала коричневого цвета

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Так, на опубликованном видео можно заметить, как в реку стекают канализационные воды, из-за чего цвет акватории сразу становится коричневым.

"Посмотрите, это жесть, что сливается в Днепр... Коричневое пятно. А люди еще и купаются в Днепре", - говорит за кадром автор видео.

Как известно, экологическая проблема в водах Днепра уже давно беспокоит украинцев. В воду попадают разного рода отходы: от промышленных до стоков канализации, из-за чего акватория заметно загрязняется. При том такие загрязнения сказываются не только на внешнем виде воды, но и на ее безопасности.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине живописный пляж "Мальдивы" оказался опасным для отдыха.

Так, спасатели бьют тревогу, потому что "Мальдивы" оказались не такими безопасными, как все думали. В воду сливают отходы производства, и в ней нашли небезопасные химические соединения. В июне спасатели Днепропетровской области провели замеры радиационного фона на "Мальдивах". Данное мероприятие проводили, чтобы донести до населения и до приезжих туристов подробную информацию о фоне радиации в этой местности.

Измерения на разных частях территории, где расположены водоемы, показали результаты от 0,04 до 0,08 микрозивертов. При этом безопасным считается уровень радиации до 0,5 микрозивертов.

Напомним, в озере Днепра промышленные отходы уничтожили все живое: видео катастрофы.

Ранее Pliteka сообщала, что под Днепром началось настоящее экологическое бедствие, кадры: "Трупный запах на километры...".

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