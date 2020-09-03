В Днепре произошло еще одно ЧП с общественным транспортом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал
Так, в Днепре на улице Яворницкого у троллейбуса на ходу отлетело колесо, после чего оно покатилось по дороге и врезалось в витрину магазина.
На опубликованных фото можно увидеть, что колесо выбило стекло в витрине.
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Также на фотографиях видно, что стекло рассыпалось по всему тротуару, а само колесо докатилось до решетки на окне.
Ранее сообщалось, что в Днепре из салона маршрутки на ходу выпал пассажир. На опубликованном видео можно заметить, как маршрутка поворачивает налево, после чего из салона вылетает мужчина. Примечательно, что вскоре он самостоятельно поднимается с асфальта и спокойно уходит. Судя по всему, пассажир в результате данного инцидента не пострадал.
Водитель маршрутки при этом продолжил движение транспортного средства, однако все же остановился через несколько метров. Мужчина пошел в сторону маршрутки - наверное, он поехал в общественном транспорте дальше. Известно, что инцидент произошел в районе завода ПАО "Днепротяжмаш", на улице Деземовской.
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