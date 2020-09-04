На Днепропетровщине мать школьницы заявила, что ее дочку ударила учительница
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию в паблике "Типичное Каменское".
Так, в городе Каменском Днепропетровской области мать 11-летней ученицы Ани из школы №26 сообщила о вопиющем инциденте в учебном заведении.
"Это моя дочь, сегодня ей 11 лет, но праздник не удался. Мы были у психолога и не только, а вот почему. На уроке украинской литературы моя дочь под впечатлением рассматривала подарки. Учитель Волошина Ирина Владимировна подошла к ней и сделала замечание, после чего с парты скинула блокнот и ручку. Аня сказала на нее "дура", (я при этом не защищаю дочь, да она капец как не права). Я была бы готова извинится, или заплатить штраф за оскорбление, но учитель решила все сама: она при всех ударила мою дочь по лицу. После чего девочка начала заикаться при разговоре", - написала женщина.
По ее словам, дирекция школы ниак не отреагировала на инцидент, хотя к завучу подходила девочка, которая сидит рядом с Аней на уроках. Более того, по словам женщины, девочка, которая все рассказала завучу, еще и получила замечание в дневник.
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"Как мне доказать, что учитель не имеет права трогать ребенка. Есть ответственность родителей, но трогать ребенка никто не может, даже я и папа, как нам быть?" - обратилась за советом жительница Каменского.
В комментариях люди по-разному отреагировали на ситуацию. Некоторые призвали обращаться в полицию, а другие обвинили в инциденте родителей девочки - мол, это произошло из-за плохого воспитания ребенка.
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