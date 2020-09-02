У школах Дніпра дітей, які матимуть погане самопочуття, відправлятимуть в "ізолятори"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ДніпроTV.

Як відомо, в Україні і зокрема в Дніпрі розпочався новий навчальний рік. В рамках ослаблення карантину школярі вже повернулися за парти, однак процес навчання дещо змінився в умовах пандемії.

У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що загроза зараження коронавірусом нікуди не зникла. Щодня в країні фіксують понад 2 тисячі нових випадків COVID-19. На тлі цього в рамках рекомендацій МОЗ у школах Дніпра обладнали спеціальні ізолятори. У тому випадку, якщо у дитини виявлять підвищену температуру або ознаки ГРВІ, її ізолюють від дітей та вчителів до приходу батьків.

Фахівець департаменту гуманітарної політікі Дніпровського міськради Артем Трапезников розповів, що за рекомендаціями МОЗ, на випадок, якщо школяру стане погано під час занять, температура буде вище 37,2, або ж якщо проявляться симптоми ГРВІ, таку дитину ізолюють в спеціально обладнаному приміщенні.

Після ізоляції учня керівництво школи повідомить про це його батькам, а також проінформує медустанову, за якою закріплена школа. В ізоляторі дитина залишатиметься до приходу батьків.

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