У школах Дніпра дітей, які матимуть погане самопочуття, відправлятимуть в "ізолятори"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ДніпроTV.
Як відомо, в Україні і зокрема в Дніпрі розпочався новий навчальний рік. В рамках ослаблення карантину школярі вже повернулися за парти, однак процес навчання дещо змінився в умовах пандемії.
У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що загроза зараження коронавірусом нікуди не зникла. Щодня в країні фіксують понад 2 тисячі нових випадків COVID-19. На тлі цього в рамках рекомендацій МОЗ у школах Дніпра обладнали спеціальні ізолятори. У тому випадку, якщо у дитини виявлять підвищену температуру або ознаки ГРВІ, її ізолюють від дітей та вчителів до приходу батьків.
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Фахівець департаменту гуманітарної політікі Дніпровського міськради Артем Трапезников розповів, що за рекомендаціями МОЗ, на випадок, якщо школяру стане погано під час занять, температура буде вище 37,2, або ж якщо проявляться симптоми ГРВІ, таку дитину ізолюють в спеціально обладнаному приміщенні.
Після ізоляції учня керівництво школи повідомить про це його батькам, а також проінформує медустанову, за якою закріплена школа. В ізоляторі дитина залишатиметься до приходу батьків.
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