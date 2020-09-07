В Днепре состоится перезахоронение украинского военного, который погиб на Донбассе в 2016 году Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию в соцсети. Так, 11 сентября, в пятницу, на Краснопольском кладбище примерно в 13.30-15.00 перезахоронят украинского бойца.

"Война преследует нас и на мирной территории. Для меня было ужасно узнать, что могила Кости Шрамко и после смерти постоянно "на передовой", не дают Косте покоя враги и после смерти", - написала днепрянка Екатерина Украинцева.

Она сообщила, что 11 сентября 2020 года состоится перезахоронение Константина Шрамко с кладбища в городе Родинское Донецкой области на Краснопольское кладбище города Днепра.

"Это тяжелое эмоционально событие для близких, они нуждаются в поддержке собратьев. "Днепр-1", давайте сплотимся и поддержим родных Кости. Думаю, душа его наконец обретет покой, потому что здесь много его собратьев, и никто не издевается над их могилами", - написала Украинцева.

По данным днепровских СМИ, Константин Шрамко добровольцем ушел на войну в мае 2014 года. Он погиб во время минометного обстрела возле поселка Пески Донецкой области 19 ноября 2016 года, выполняя задания на территории, контролируемой противником.

Напомним, на Донбассе оборвалась жизнь "киборга" из Днепра: "защищал Украину с 2014 года".

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