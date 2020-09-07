В Днепре автомобиль сбил на пешеходном переходе девочку-подростка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, по данным местных СМИ, автомобиль Mercedes Benz Vito совершил наезд на пешехода прямо на "зебре".

По имеющейся информации, водитель Mercedes, за рулем которого был 24-летний водитель, двигался по улице Курчатова, 3. Около торгово-выставочного комплекса "Славянка" автомобиль сбил 15-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. На место происшествия приехала карета скорой. Пострадавшую госпитализировали в Днепровскую детскую больницу №6 с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма". На месте ДТП работала полиция.

Ранее сообщалось, что в Днепре произошло ДТП, в результате которого один человек погиб на месте. Так, в конце августа в Днепре 69-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее на большой скорости сбил автомобиль BMW. Авария произошла на Донецком шоссе. Автомобиль BMW с иностранными номерными знаками сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Спасти пенсионерку не удалось - от полученных травм она скончалась на месте.

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