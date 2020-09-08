Мама мальчика - инвалид, она ничего не слышит

В Днепропетровской области ребенок сбежал из дома из-за издевательств со стороны отчима

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ювенальной превенции Днепропетровской области.

Так, в Кривом Роге полиция получила сообщение о том, что посторонние люди нашли 6-летнего ребенка, который сбежал из дома, потому что боится маминого сожителя.

Правоохранители начали разбираться, в чем же дело. Оказалось, что женщину и ее 6-летнего сына постоянно оскорбляет и угрожает физической расправой ее сожитель. Мужчина отбирает деньги, которые дает бывший муж женщины на ребенка. Жительница Кривого Рога имеет инвалидность, ничего не слышит и получает только пенсию по инвалидности. Известно также, что у нее есть 3-месячный ребенок от ее сожителя.

Правоохранители составили на обидчика административный протокол по ч. 1 ст. 173-2 за домашнее насилие, а женщину с детьми доставили в "Криворожский центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия в семье".

В полиции сообщили, что для сведения к минимуму контактов женщины и ребенка с агрессором пока они будут жить в центре помощи

"Мы помогли на первое время продуктами и вещами первой необходимости. В дальнейшем хотим помочь оформить ей выплатить на детей как матери-одиночке", - отметила полицейская из ювенальной превенции Яна Бакун.

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