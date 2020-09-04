На Дніпропетровщині матір школярки заявила, що її доньку вдарила вчителька

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію в пабліку "Типове Кам'янське".

Так, у місті Кам'янському Дніпропетровської області мати 11-річної учениці Ані зі школи №26 повідомила про кричущий інцидент в навчальному закладі.

"Це моя дочка, сьогодні їй 11 років, але свято не вдалося. Ми були у психолога і не тільки, а ось чому. На уроці української літератури моя дочка під враженням розглядала подарунки. Учитель Волошина Ірина Володимирівна підійшла до неї і зробила зауваження, після чого з парти скинула блокнот і ручку. Аня сказала на неї "дура", (я при цьому не захищаю дочку, та вона капець як не права). Я була б готова вибачиться, або заплатити штраф за образу, але вчитель вирішила все сама: вона при всіх вдарила мою дочку по обличчю. Після чого дівчинка почала заїкатися при розмові", - написала жінка.

За її словами, дирекція школи наяк не відреагувала на інцидент, хоча до завуча підходила дівчинка, яка сидить поряд з Анею на уроках. Більш того, за словами жінки, дівчинка, яка все розповіла завучу, ще й отримала зауваження в щоденник.

"Як мені довести, що вчитель не має права чіпати дитину. Є відповідальність батьків, але чіпати дитину ніхто не може, навіть я і тато, як нам бути?" - звернулась за порадою жителька Кам'янського.

В коментарях люди по-різному відреагували на ситуацію. Деякі закликали звертатись у поліцію, а інші звинуватили в інциденті батьків дівчинки - мовляв, це сталося через погане виховання дитини.

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