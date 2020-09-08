На Днепропетровщине одна из рек оказалась в катастрофическом состоянии - она начала высыхать, из-за чего гибнут лебеди, рыба и раки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Откртый".

Так, в селе Богуслав возле Павлограда Днепропетровской области пересохла река Самара.

По данным местных СМИ, причин этому немало: малоснежная зима, засушливое лето и безответственные действия рыбаков. Все это привело к тому, что за год река фактически обмелела.

"В Петропавловском районе рыбаки и охотники по 50 тысяч гривен соорудили незаконные дамбы из бетонных блоков, деревьев, строительного мусора, на 100% закрыв проход воде. Самара во многих местах ниже по течению пересохла полностью, рыба и раки массово дохнут, а остатки воды быстро уменьшаются", - сообщил активист Андрей Суворкин на своей странице в соцсети.

Активисты отмечают, что дамбы пытались демонтировать, но рыбаки не пускают технику в устье реки и защищают незаконные постройки.

Раньше река Самара поражала своими живописными пейзажами.

Однако по состоянию на сегодня ситуация в корне изменилась, и река выглядит вот так:

Напомним, в озере Днепра промышленные отходы уничтожили все живое: видео катастрофы.

Ранее Pliteka сообщала, что под Днепром началось настоящее экологическое бедствие, кадры: "Трупный запах на километры...".