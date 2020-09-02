У Дніпрі скаржаться на злив у річку відходів, через що вода стала коричневого кольору

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Так, на опублікованому відео можна побачити, як у річку стікають каналізаційні води, через що колір акваторії одразу стає коричневим.

"Подивіться, це жесть, що зливається у Дніпро... Коричнева пляма. А люди ще й купаються у Дніпрі", - говорить за кадром авторка відео.

Раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині мальовничий пляж "Мальдіви" виявився небезпечним для відпочинку.

Так, рятувальники б'ють на сполох, тому що "Мальдіви" виявилися не такими безпечними, як всі думали. У воду зливають відходи виробництва, і в ній були знайдені хімічні сполуки. Декілька місяців тому, у червні 2020 року, рятувальники зробили заміри радіаційного фону на "Мальдівах". Захід проводили, щоб донести до населення і до приїжджих туристів детальну інформацію про фон радіації цієї місцевості.

Вимірювання на різних частинах території, де розташовані водойми, показали результати від 0,04 до 0,08 мікрозівертів. При цьому безпечним вважається рівень радіації до 0,5 мікрозівертів.

Нагадаємо, в озері Дніпра промислові відходи знищили все живе: відео катастрофи.

Раніше Pliteka повідомляла, що під Дніпром почалося справжнє екологічне лихо, кадри: "Трупний запах на кілометри...".

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