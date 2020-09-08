На Днепропетровщине произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли три человека
 
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
 
Так, по данным правоохранителей, в Криничанском районе под Днепром в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека - водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ. Еще один пассажир авто, как сообщили в полиции, получил травмы и был доставлен в больницу.
 
В полиции также отметили, что дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 8 сентября, в час дня на 167 км трассы М-04.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 двигался по автодороге, на которой установлены знаки ограничения в связи с проведением ремонтных работ. Во время движения водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ 21099.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагического ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.
 
На месте ДТП в Криничанском районе работает полиция Днепропетровщины.

На місці ДТП у Криничанському районі працює поліція. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули три людини – водій та два пасажири автомобіля «ВАЗ». Ще один пасажир «ВАЗу» отримав травми та був доставлений до лікарні. Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 вересня 2020 року о 13:00 на 167 км траси М-04. Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Mercedes-Benz GLS 400» рухався по автодорозі, на якій встановлені знаки обмеження у зв’язку з ремонтними роботами. Під час руху він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «ВАЗ 21099». Наразі встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. #поліція #новини #ДТП Юрий Небесский Анна Старчевская (Старчевська Ганна)

Gepostet von Поліція Дніпропетровської області am Dienstag, 8. September 2020

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