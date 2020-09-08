На Днепропетровщине произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли три человека

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Так, по данным правоохранителей, в Криничанском районе под Днепром в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека - водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ. Еще один пассажир авто, как сообщили в полиции, получил травмы и был доставлен в больницу.

В полиции также отметили, что дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 8 сентября, в час дня на 167 км трассы М-04.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 двигался по автодороге, на которой установлены знаки ограничения в связи с проведением ремонтных работ. Во время движения водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ 21099.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагического ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.

На месте ДТП в Криничанском районе работает полиция Днепропетровщины.

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