У Дніпрі автомобіль збив на пішоходному переході дівчину-підлітка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, за даними місцевих ЗМІ, автомобіль Mercedes Benz Vito скоїв наїзд на пішохода прямо на "зебрі".

За наявною інформацією, водій Mercedes, за кермом якого був 24-річний водій, рухався по вулиці Курчатова, 3. Близько торгово-виставкового комплексу "Слов'янка" автомобіль збив 15-річну дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. На місце події приїхала карета швидкої. Постраждалу госпіталізували в Дніпровську дитячу лікарню №6, з попереднім діагнозом "закрита черепно-мозкова травма". На місці ДТП працювала поліція.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі сталася ДТП, в результаті якої одна людина загинула на місці. Так, наприкінці серпня у Дніпрі 69-річна жінка переходила дорогу по пішохідному переходу, коли її на великій швидкості збив автомобіль BMW. Аварія сталася на Донецькому шосе. Автомобіль BMW з іноземними номерними знаками збив жінку, яка переходила дорогу по пішоходному переходу. Врятувати пенсіонерку не вдалось - від отриманих травм вона померла на місці.

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