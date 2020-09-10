В Днепре возник очередной скандал с водителем общественного транспорта

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепровскую панораму".

Так, в Днепре на маршруте №70, по словам местных жителей, появился нервный водитель. Пассажиры выражают возмущение его отношением к льготникам.

По словам днепрян, водитель особенно неадекватно относится к людям пенсионного возраста и даже готов переехать им ноги, о чем сам неоднократно заявлял.

"Наведите, пожалуйста, порядок на маршруте №70. Вчера всю дорогу один водитель возмущался по поводу льготников, кричал, что плевал он на указание департамента транспорта", - сообщают днепряне.

Также водители маршрутки не скрывают своего враждебного отношения к льготникам. Днепряне подозревают, что маршрутчик мог быть за рулем в нетрезвом состоянии.

"Сегодня второй (водитель - ред.) вообще выдал, что у вас там одни бандиты собрались, проклятия в адрес пенсионеров на каждой остановке, а льготникам в следующий раз переедет ноги. Судя по поведению, водитель не трезв. Номер машины АЭ 2150 МL. Зеленая маршрутка размером с Богдан", - говорится в сообщении.

В департаменте транспорта на такое обращение днепрян посоветовали вызвать полицию.

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