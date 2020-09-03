У Дніпрі сталася ще одна надзвичайна подія з громадським транспортом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал
Так, у Дніпрі на вулиці Яворницького у тролейбуса на ходу відлетіло колесо, після чого воно покотилося дорогою і врізалось у вітрину магазину.
На опублікованих фото можна побачити, що колесо вибило скло у вітрині.
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Також на світлинах видно, що скло розсипалося по всьому тротуару, а саме колесо докотилося до решітки на вікні наподалік.
Раніше повідомлялось, що у Дніпрі із салону маршрутки на ходу випав пасажир. На опублікованому відео можна побачити, як маршрутка повертає ліворуч, після чого з салону вилітає чоловік. Примітно, що невдовзі він самостійно підіймається з асфальту і спокійно йде. Судячи з усього, пасажир в результаті даного інциденту не постраждав.
Водій маршрутки при цьому продовжив рух транспортного засобу, однак все ж зупинився через декілька метрів. Чоловік пішов у бік маршрутки - напевно, він поїхав у громадському транспорті далі. Відомо, що інцидент стався в районі заводу ПАТ "Дніпроважмаш", на вулиці Деземовській.
Нагадаємо, у Дніпрі розлючений маршрутник висадив пасажирку в поле серед ночі: "Явно не в собі і небезпечний...".
Раніше Politeka писала, що у Дніпрі маршрутник познущався над людиною з інвалідністю: "Затиснув дверима і проїхав кілька...".