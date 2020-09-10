Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что он говорил на ухо Зеленскому на снимке, который стал настоящим мемом в свое время

Как сообщает Politeka, все точки над "и" в этом вопросе Богдан расставил в интервью Дмитрию Гордону.

Так, по словам Богдана, легендарное шептание на ухо произошло во время визита главы государства в Днепр, когда Зеленский заключил пари с мэром города Борисом Филатовым.

"На мосту в Днепре разговор с Филатовым зашел в тупик. Строил - не строил, открыл - не открыл... Дальше - только падение. Но надо было, чтобы президент правильные слова говорил. В это время я ему шепчу на ухо: "Возьми с него дату и бейся об заклад с ним, что он завершит к этой дате строительство. И обещание, что если он этого не сделает, то он пишет заявление об увольнении", - рассказал Богдан.

При этом он признался, что качество ремонта после завершения строительства никто не проверял.

"Филатову деваться было некуда. Он сам назвал дату и он сам дал публичное обещание. Он из кожи лез, чтобы этот мост достроить. И достроил. Качественно, некачественно - мы забыли это проверить. Не мы, а менеджмент. Многим это не нравилось, многие меня критиковали", - сказал Богдан.

Напомним, Зеленский выдвинул в мэры Днепра депутата от партии Порошенко: что о нем известно.

Ранее Politeka писала, что Филатов заявил, что украинское правительство хочет забрать у города 100 млн грн, предназначенных на строительство аэропорта.