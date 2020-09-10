В Днепре задержаны мошенницы, которые отобрали у дедушки 90 тысяч гривен
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Так, в Днепре две женщины представились работниками Пенсионного фонда и украли у мужчины пенсионного возраста 90 тысяч гривен.
Инцидент произошел на улице охотничьей. Задержали злоумышленниц через несколько недель после совершения преступления.
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Правоохранители выяснили, что две женщины пришли домой к 90-летнему мужчине и представились работницами Пенсионного фонда. Под видом того, что они якобы меняют деньги на новые купюры, гражданки выманили у владельца дома 90 тысяч гривен, после чего скрылись с места преступления.
Так, в среду, 9 сентября, патрульный экипаж заметил в Днепре на проспекте Нигояна автомобиль, похожий по ориентировке на машину злоумышленниц. Машину остановили. Женщина за рулем по приметам была похожа на одну из мошенниц. Ее и пассажирку авто доставили в одно из местных отделений полиции и передали следователям.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как известно, в рамках данной мошеннической схемы злоумышленники уверяют пенсионеров, что в стране якобы заменяют все деньги, и предлагают свою "помощь" в этом.
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