На Дніпропетровщині повідомляють про нову схему шахрайства із задіянням пошти

Про це повідомляє Politeka з посиланням публікації в соцмережі.

Так, жителі Дніпропетровської області повідомили, що їм почали надходити посилки, які вони не замовляли. За них треба сплатити накладений платіж і перерахувати грошовий переказ відправнику - всього 162 грн.

Мешканка Кривого Рогу Олена Ленська розповіла, що їй прийшла подібна посилка. При цьому в смс-повідомленні був зазначений не номер товарно-транспортної накладної, як зазвичай, а номер "замовлення". Жінка, запідозривши, що її намагають обдурити, не стала отримувати і оплачувати посилку.

В коментарях знайшлися і ті жителі області, хто все ж прийшов на пошту і поцікавився, що ж знаходиться в подібній посилці. З'ясувалося, що шахраї надсилають подарунковий сертифікат у ювелірний магазин, якого навіть не існує.

Також у коментарях писали, що жертвами шахраїв часто стають клієнти "Укрпошти", тому що "Укрпошта" не дозволяє оглядати посилку до оплати. Таким чином, заплативши кошти за "кота в мішку", дніпряни мають на руках лише недійсний "сертифікат".

Нагадаємо, в Дніпрі шахрайки почали "полювання" на людей похилого віку: "віддав їм більше 100 тисяч...".

Також Politeka писала про те, що під Дніпром активізувався шахрай: "представився соціальним працівником і попросив...".