В Днепре водителя маршрутки уволили после того, как он придавил пассажирке руку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Городской транспорт Днепра" в соцсети.

Так, в маршрутке №23, которая едет в сторону Фрунзенского, произошел вопиющий случай. Водитель придавил пассажирке руку дверью и уехал. Ей ничего не оставалось, кроме как бежать вслед за машиной.

Пассажирка, с которой произошел этот инцидент, выразила возмущение случившимся с ней. Она рассказала, что водитель совершенно не смотрит в зеркала и "летит", не оглядываясь, словно везет не людей.

Также она призвала принять соответствующие меры.

"Водитель даже не смотрит по зеркалам и начинает свое движение, прищемив мне руку. Я бегу за автобусом, а моя рука в середине автобуса... Прошу принять меры", - написала она.

Впоследствии пассажирка сообщила, что водителя уволили.

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