У Дніпрі виник черговий скандал із водієм громадського транспорту

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпровську панораму".

Так, у Дніпрі на маршруті №70, за словами місцевих жителів, з'явився нервовий водій. Пасажири висловлюють обурення його ставленням до пільговиків.

За словами дніпрян, водій особливо неадекватно ставиться до людей пенсійного віку і навіть готовий переїхати їм ноги, про що сам неодноразово заявляв.

"Наведіть, будь ласка, порядок на маршруті №70. Вчора всю дорогу один водій обурювався з приводу пільговиків, кричав, що плював він на вказівку департаменту транспорту", - повідомляють дніпряни.

Також водії маршрутки не приховують свого ворожого ставлення до пільговиків. Дніпряни підозрюють, що маршрутник міг бути за кермом у нетверезому стані.

"Сьогодні другий (водій, - ред.) взагалі видав, що у вас там одні бандити зібралися, прокльони на адресу пенсіонерів на кожній зупинці, а пільговикам в наступний раз переїде ноги. Судячи з поведінки, водій не тверезий. Номер машини АЕ 2150 МL. Зелена маршрутка розміром з Богдан", - йдеться у повідомленні.

У департаменті транспорту на таке звернення дніпрян порадили викликати поліцію.

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