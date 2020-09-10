Власти обещали новые фильтры, но пока все по-старому

Днепряне жалуются на ужасную экологическую ситуацию в городе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикации на местном Telegram-канале.

Так, в Днепре регулярно сообщают, что из-за работы заводов происходят масштабные выбросы в воздух.

На обнародованных фото и видео можно увидеть, как "дымят" заводы и загрязняют все вокруг. При этом заметить эти выбросы можно как днем, так и ночью. Более того, по словам днепрян, ночью ситуация ухудшается - вероятно, заводы могут отключать фильтры для экономии.

"Фотографии завода "Днепропресс" в копилку "утреннего Днепра". Вонь, которая стоит по ночам на квартале Тополь, невозможно описать словами", - говорится в сообщении.

"Завод "Потоки" ночью дымит еще сильнее", - говорится в сообщении паблика.

Следует отметить, что около месяца назад мэр Днепра Борис Филатов заявил, что на заводе "Потоки" установят новые фильтры для улучшения экологической ситуации в городе. Фильтры должны появиться до 15 октября. Сейчас готовится соответствующий меморандум для подписания.

Как известно, завод "Потоки" специализируется на переработке масличных культур и работает в Днепре уже более двух лет.

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