На Дніпропетровщині одна з річок опинилась в катастрофічному стані - вона почала висихати, через що гинуть лебеді, риба і раки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Відкртий".

Так, у селі Богуслав біля Павлограда Дніпропетровської області пересохла річка Самара.

За даними місцевих ЗМІ, причин цьому є чимало: малосніжна зима, посушливе літо і безвідповідальні дії рибалок. Все це призвело до того, що за рік річка фактично обміліла.

"У Петропавлівському районі рибалки та мисливці за 50 тисяч гривень спорудили незаконні дамби з бетонних блоків, дерев, будівельного сміття, на 100% закривши прохід воді. Самара в багатьох місцях нижче за течією пересохла повністю, риба і раки масово дохнуть, а залишки води швидко зменшуються", - повідомив активіст Андрій Суворкін на своїй сторінці у соцмережі.

Активісти наголошують, що дамби намагалися демонтувати, але рибалки не пускають техніку в гирлі річки і захищають незаконні споруди.

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Однак станом на сьогодні ситуація докорінно змінилась, і річка виглядає ось так:

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