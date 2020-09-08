На Дніпропетровщині одна з річок опинилась в катастрофічному стані - вона почала висихати, через що гинуть лебеді, риба і раки
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Відкртий".
Так, у селі Богуслав біля Павлограда Дніпропетровської області пересохла річка Самара.
За даними місцевих ЗМІ, причин цьому є чимало: малосніжна зима, посушливе літо і безвідповідальні дії рибалок. Все це призвело до того, що за рік річка фактично обміліла.
"У Петропавлівському районі рибалки та мисливці за 50 тисяч гривень спорудили незаконні дамби з бетонних блоків, дерев, будівельного сміття, на 100% закривши прохід воді. Самара в багатьох місцях нижче за течією пересохла повністю, риба і раки масово дохнуть, а залишки води швидко зменшуються", - повідомив активіст Андрій Суворкін на своїй сторінці у соцмережі.
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Активісти наголошують, що дамби намагалися демонтувати, але рибалки не пускають техніку в гирлі річки і захищають незаконні споруди.
Раніше річка Самара вражала своїми мальовничими пейзажами.
Однак станом на сьогодні ситуація докорінно змінилась, і річка виглядає ось так:
Нагадаємо, в озері Дніпра промислові відходи знищили все живе: відео катастрофи.
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