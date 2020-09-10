Неравнодушный житель Игрени решил все сделать сам

Днепрянин самостоятельно восстановил "зебру" на участке дороги, где недавно погиб пешеход

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что мужчина самостоятельно с банкой белой краски рисует разметку на дороге, которую было уже едва видно.

Сообщается, что это происходило в районе Игрень.

"Психанул: житель Игрени самостоятельно нанес "зебру" на дорогу. Ведь около месяца назад там трагически погиб молодой человек, а разметку до сих пор не нарисовали", - говорится в сообщении.

Также местный паблик сообщил, что впоследствии на место рисовать "зебру" приехали работники дорожной службы.

"Кстати, сегодня на этом месте уже работали дорожные службы и рисовали свою "зебру". Видимо, стало стыдно", - говорится в сообщении.

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