Днепрянин самостоятельно восстановил "зебру" на участке дороги, где недавно погиб пешеход
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.
На опубликованных фотографиях можно увидеть, что мужчина самостоятельно с банкой белой краски рисует разметку на дороге, которую было уже едва видно.
Сообщается, что это происходило в районе Игрень.
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"Психанул: житель Игрени самостоятельно нанес "зебру" на дорогу. Ведь около месяца назад там трагически погиб молодой человек, а разметку до сих пор не нарисовали", - говорится в сообщении.
Также местный паблик сообщил, что впоследствии на место рисовать "зебру" приехали работники дорожной службы.
"Кстати, сегодня на этом месте уже работали дорожные службы и рисовали свою "зебру". Видимо, стало стыдно", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Днепре автомобиль сбил на пешеходном переходе девушку-подростка.
По имеющейся информации, водитель Mercedes, за рулем которого был 24-летний водитель, двигался по улице Курчатова, 3. Около торгово-выставочного комплекса "Славянка" автомобиль сбил 15-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. На место происшествия приехала карета скорой. Пострадавшую госпитализировали в Днепровскую детскую больницу №6, с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма".
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