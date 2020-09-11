В Днепре мужчина попал под трамвай

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-паблик.

Так, в Днепре на улице Караваева под трамваем оказался мужчина. На место приехала скорая помощь, однако достать мужчину им так и не удалось, поэтому также сюда вызвали спасателей.

На опубликованных видео можно заметить, что мужчина лежит под трамваем и не может пошевелиться.

Женщина, которая комментирует ситуацию, рассказала, что мужчина лежал на рельсах, водитель трамвая его не заметил и задавил.

Ранее сообщалось, что днепрянин самостоятельно восстановил "зебру" на участке дороги, где недавно погиб пешеход. На опубликованных фотографиях можно увидеть, что мужчина самостоятельно с банкой белой краски рисует разметку на дороге, которую было уже едва видно.

"Психанул: житель Игрени самостоятельно нанес "зебру" на дорогу. Ведь около месяца назад там трагически погиб молодой человек, а разметку до сих пор не нарисовали", - говорится в сообщении.

Также местный паблик сообщил, что впоследствии на место рисовать "зебру" приехали работники дорожной службы.

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