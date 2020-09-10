Дніпрянин самостійно поновив "зебру" на ділянці дороги, де нещодавно загинув пішоход
Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.
На опублікованих світлинах можна побачити, що чоловік самостайно з банкою білої фарби малює розмітку на дорозі, яку було вже ледь видно.
Повідомляється, що це відбувалось в районі Ігрень.
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"Психанув: житель Ігрені самостійно наніс "зебру" на дорогу. Адже близько місяця тому там трагічно загинув молодий чоловік, а розмітку досі пір не намалювали", - йдеться в повідомленні.
Також місцевий паблік повідомив, що згодом на місце малювати "зебру" приїхали працівники дорожньої служби.
"До речі, сьогодні на цьому місці вже працювали дорожні служби і малювали свою "зебру". Мабуть, стало соромно", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Дніпрі автомобіль збив на пішоходному переході дівчину-підлітка.
За наявною інформацією, водій Mercedes, за кермом якого був 24-річний водій, рухався по вулиці Курчатова, 3. Близько торгово-виставкового комплексу "Слов'янка" автомобіль збив 15-річну дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. На місце події приїхала карета швидкої. Постраждалу госпіталізували в Дніпровську дитячу лікарню №6, з попереднім діагнозом "закрита черепно-мозкова травма".
Нагадаємо, у Дніпрі на ходу з маршрутки випав пасажир, кадри: "встав, зібрав речі і...".
Раніше Politeka писала, що у Дніпрі маршрутник познущався над людиною з інвалідністю: "Затиснув дверима і проїхав кілька...".