Дніпрянин самостійно поновив "зебру" на ділянці дороги, де нещодавно загинув пішоход

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

На опублікованих світлинах можна побачити, що чоловік самостайно з банкою білої фарби малює розмітку на дорозі, яку було вже ледь видно.

Повідомляється, що це відбувалось в районі Ігрень.

"Психанув: житель Ігрені самостійно наніс "зебру" на дорогу. Адже близько місяця тому там трагічно загинув молодий чоловік, а розмітку досі пір не намалювали", - йдеться в повідомленні.

Також місцевий паблік повідомив, що згодом на місце малювати "зебру" приїхали працівники дорожньої служби.

"До речі, сьогодні на цьому місці вже працювали дорожні служби і малювали свою "зебру". Мабуть, стало соромно", - йдеться в повідомленні.

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