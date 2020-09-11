При этом аферист находился в исправительном центре

В Кривом Роге мошенник "развел" людей на 400 тсияч гривен

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Так, в Кривом Роге сотрудники киберполиции совместно со следователями пресекли преступную деятельность интернет-афериста.

Правоохранители установили, что 29-летний мошенник, который уже неоднократно был осужден и сейчас отбывает наказание за мошенничество в исправительном центре, осуществлял свою преступную деятельность в интернете.

Преступник с мобильного телефона создал на платформе объявлений интернет-магазин. Он "продавал" бытовую технику по сниженным ценам. Обязательным условием была предоплата половины или полной стоимости товара. Однако после проведения оплаты покупатели никакого товара не получали.

В ходе досудебного расследования было установлено, что таким образом злоумышленник обманул более 200 человек.

Правоохранители провели обыски на территории исправительного центра, где мошенник отбывает наказание, и изъяли вещественные доказательства.

Аферисту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Также копы ходатайствуют о возмещении потерпевшим вреда в размере 400 тыс. грн.

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