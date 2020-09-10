У Дніпрі затримано шахрайок, які відібрали у дідуся 90 тисяч гривень

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції області.

Так, у Дніпрі дві жінки представилися працівниками Пенсійного фонду і вкрали у чоловіка пенсійного віку 90 тисяч гривень.

Інцидент стався на вулиці Мисливській. Затримали зловмисниць через декілька тижнів після скоєння злочину.

Правоохоронці з'ясували, що дві жінки прийшли додому до 90-річного чоловіка і представилися працівницями Пенсійного фонду. Під виглядом того, що вони нібито міняють гроші на нові купюри, громадянки виманили у власника будинку 90 тисяч гривень, після чого зникли з місця злочину.

Так, у середу, 9 вересня, патрульний екіпаж помітив у Дніпрі на проспекті Нігояна автомобіль, схожий за орієнтуванням на машину зловмисниць. Автівку зупинили. Жінка за кермом за прикметами була схожа на одну з шахрайок. Її і пасажирку авто доставили в одне з місцевих відділень поліції і передали слідчим.

Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Як відомо, в рамках даної шахрайської схеми зловмисники запевняють пенсіонерів, що в країні нібито замінюють всі гроші, і пропонують свою "допомогу" в цьому.

Нагадаємо, в Дніпрі шахрайки почали "полювання" на людей похилого віку: "віддав їм більше 100 тисяч...".

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