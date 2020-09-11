На Днепропетровщине двое копов устроили беспредел и "выбивали" показания из невиновного человека, чтобы улучшить свои отчеты
Так, в Желтых Водах Днепропетровской области в июне 2020 года произошел взрыв боеприпасов, в результате которого погиб местный житель.
Тогда бывший начальник одного из секторов Желтоводского ОП ГУНП в Днепропетровской области со своим заместителем проводили расследование по этой трагедии. Для того, чтобы повысить свои рабочие показатели, копы безосновательно задержали 23-летнего жителя Желтых Вод, который был неподалеку от места взрыва. В служебном кабинете правоохранители усадили парня на стул и начали "выбивать" из него признания в умышленном убийстве. Молодой парень отрицал свою причастность и доказывал, что был лишь свидетелем трагедии.
Тогда бывший начальник одного из секторов Желтоводского ОП ГУНП в Днепропетровской области со своим заместителем проводили расследование по этой трагедии. Для того, чтобы повысить свои рабочие показатели, копы безосновательно задержали 23-летнего жителя Желтых Вод, который был неподалеку от места взрыва. В служебном кабинете правоохранители усадили парня на стул и начали "выбивать" из него признания в умышленном убийстве. Молодой парень отрицал свою причастность и доказывал, что был лишь свидетелем трагедии.
Полицейские нанесли потерпевшему более 20 ударов в различные части тела, чем повлекли многочисленные травмы средней степени тяжести.
Известно, что на просьбы вызвать медиков полицейские не реагировали, и только когда мать пришла в полицию за сыном, и увидела в каком то состоянии, вызвала скорую помощь, после чего его и госпитализировали.
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В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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