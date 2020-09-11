У школах Дніпропетровської області тепер чергуватимуть поліцейські
Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцеве видання "Відкритий".
Так, за словами заступниці голови облдержадміністрації Ірини Грицай, протягом півроку в 12 школах Дніпропетровщини будуть працювати поліцейські.
Вона наголосила, що це пілотний проєкт, який в майбутньому планують поширити на всю країну.
Мета поліцейських - своєчасно виявляти домашнє насильство, попереджати дитячу злочинність і протистояти буллінгу.
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"Зараз поліція в основному реагує на правопорушення, які вже відбулися. Мета пілотного проекту - попереджати їх. Уже почалися тренінги для 12 поліцейських. Далі вони приступлять до роботи в школах Дніпропетровської області", - розповіла представниця ОДА.
Поліцейські будуть працювати в 12 школах Дніпропетровщини, у кожній з яких навчаються понад 700 дітей. Там вони перебуватимуть протягом всього робочого дня - з 08.00 до 17.00.
Поліція буде проводити для дітей лекції про правила дорожнього руху і кібербезпеки. Також правоохоронці будуть стежити за навчальним процесом і спілкуватися з учнями, вчителями, батьками. Вони виявлятимуть сексизм, працюватимуть з "токсичними" дорослими, а також допоможуть протистояти буллінгу і домашньому насильству.
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