В ОДА розповіли, навіщо до школярів відправлять копів

У школах Дніпропетровської області тепер чергуватимуть поліцейські

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцеве видання "Відкритий".

Так, за словами заступниці голови облдержадміністрації Ірини Грицай, протягом півроку в 12 школах Дніпропетровщини будуть працювати поліцейські.

Вона наголосила, що це пілотний проєкт, який в майбутньому планують поширити на всю країну.

Мета поліцейських - своєчасно виявляти домашнє насильство, попереджати дитячу злочинність і протистояти буллінгу.

"Зараз поліція в основному реагує на правопорушення, які вже відбулися. Мета пілотного проекту - попереджати їх. Уже почалися тренінги для 12 поліцейських. Далі вони приступлять до роботи в школах Дніпропетровської області", - розповіла представниця ОДА.

Поліцейські будуть працювати в 12 школах Дніпропетровщини, у кожній з яких навчаються понад 700 дітей. Там вони перебуватимуть протягом всього робочого дня - з 08.00 до 17.00.

Поліція буде проводити для дітей лекції про правила дорожнього руху і кібербезпеки. Також правоохоронці будуть стежити за навчальним процесом і спілкуватися з учнями, вчителями, батьками. Вони виявлятимуть сексизм, працюватимуть з "токсичними" дорослими, а також допоможуть протистояти буллінгу і домашньому насильству.

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