При цьому аферист перебував у виправному центрі

У Кривому Розі шахрай "розвів" людей на 400 тсияч гривень

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Так, у Кривому розі співробітники кіберполіції спільно зі слідчими припинили злочинну діяльність інтернет-афериста.

Правоохоронці встановили, що 29-річний шахрай, який вже неодноразово був засуджений і зараз відбуває покарання за шахрайство в виправному центрі, здійснював свою злочинну діяльність в інтернеті.

Злочинець з мобільного телефону створив на платформі оголошень інтернет-магазин. Він "продавав" побутову техніку за зниженими цінами. Обов'язковою умовою була передоплата половини або повної вартості товару. Однак після проведення оплати покупці ніякого товару не отримували.

В ході досудового розслідування було встановлено, що таким чином зловмисник обдурив більше 200 людей.

Правоохоронці провели обшуки на території виправного центру, де шахрай відбуває покарання, і вилучили речові докази.

Аферистові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Також копи клопочуть про відшкодування потерпілим шкоди в розмірі 400 тис. грн.

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