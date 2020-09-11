У Кривому Розі шахрай "розвів" людей на 400 тсияч гривень
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
Так, у Кривому розі співробітники кіберполіції спільно зі слідчими припинили злочинну діяльність інтернет-афериста.
Правоохоронці встановили, що 29-річний шахрай, який вже неодноразово був засуджений і зараз відбуває покарання за шахрайство в виправному центрі, здійснював свою злочинну діяльність в інтернеті.
Злочинець з мобільного телефону створив на платформі оголошень інтернет-магазин. Він "продавав" побутову техніку за зниженими цінами. Обов'язковою умовою була передоплата половини або повної вартості товару. Однак після проведення оплати покупці ніякого товару не отримували.
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В ході досудового розслідування було встановлено, що таким чином зловмисник обдурив більше 200 людей.
Правоохоронці провели обшуки на території виправного центру, де шахрай відбуває покарання, і вилучили речові докази.
Аферистові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Також копи клопочуть про відшкодування потерпілим шкоди в розмірі 400 тис. грн.
Нагадаємо, в Дніпрі шахрайки почали "полювання" на людей похилого віку: "віддав їм більше 100 тисяч...".
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