В Днепре зафиксировали новую вспышку коронавируса, и на карантин закрыли всю школу
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепровскую панораму".
Так, в Днепре стало известно о том, что в школе №137 на COVID-19 заболели 5 педагогов, двух из них забрали в больницу.
По официальной информации, на дистанционное обучение отправили всю школу - все 37 классов и 1099 учеников.
Дистанционное обучение продлится до конца следующей недели - 27 сентября.
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"В связи с эпидемиологической ситуацией в УВК №137, с целью предотвращения распространения заболеваемости среди участников учебно-воспитательного процесса, руководителем учреждения принято решение ввести дистанционный режим работы с 14 по 27 сентября", - сообщили в гумдепартаменті Днепра.
Ранее сообщалось, что по факту нарушения карантина во время празднования Дня города в Днепре могут открыть уголовное производство.
Так, во время традиционного селекторного совещания представители правоохранительных органов проинформировали президента Украины Владимира Зеленского, что на праздновании Дня города в Одессе и Днепре собрались десятки тысяч людей, которые не придерживались введенных карантинных ограничений и были без средств индивидуальной защиты.
Как известно, в субботу, 12 сентября, в Днепре праздновали День города. На мероприятие пришли тысячи людей, большинство из которых были без масок и не соблюдали дистанцию, предусмотренную во время карантина.
Напомним, очаг вируса нашли в днепровском вузе: студентов срочно отправили на карантин.
Как сообщала Politeka, очаг вируса нашли в школе под Днепром: детей и учителей срочно отправили на карантин.