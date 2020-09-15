В Кривом Роге парень вступился за мать во время семейного конфликта и погиб от тяжелого ранения

Как передает Politeka.net, шокирующий инцидент произошел в Металлургическом районе в ночь на 15 сентября. Местная жительница была дома вместе с бывшим мужем, а законный супруг связался с ней по телефону и начал сыпать угрозами, сообщает портал "Первый городской". Женщина утверждает, что уже разводится с нынешним супругом и какое-то время не живут вместе.

Испугавшись, горожанка позвонила своему 21-летнему сыну, который и привел с собой двух друзей. Вскоре на улице Петра Дорошенко началась драка с участием пяти человек, в ход пошли молоток, нож, бита и пистолет, началась стрельба. Сейчас правоохранители выясняют, кому принадлежало каждое из оружий.

Молодой человек бросился на защиту матери и получил нож в сердце, вскоре после чего скончался. Кроме того, пострадали бывший и законный мужья, один из них получил травму головы, а второй пострадал от ножа. Медики сделали мужчинам операции, их уже допросили сотрудники полиции. В настоящий момент правоохранители продолжают расследовать обстоятельства гибели парня.

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