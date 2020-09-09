В Днепропетровской области у нетрезвой горе-матери отобрали ребенка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой местное издание "Репортер".

Так, в Кривом Роге сотрудники детского сада сообщили в полицию, что не могут связаться с родителями их воспитанника, который не посещает заведение в течение долгого времени.

Полицейские разыскали мать, которая вместе со своим сожителем находилась в нетрезвом состоянии, а также ее пятилетнего сына.

Полицейские заметили у женщины синяк под глазом, что, по словам правоохранителей, является доказательством скандалов и драк в семье.

Сама квартира, как рассказали в полиции, была завалена мусором, вещи разбросаны, постельное белье грязное, комнаты не отремонтированы, стены шелушились.

На мать составили админпротокол по ст. 184 о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей. Ребенка направили в реабилитационный центр.

Все материалы дела передадут в суд.

Также ранее сообщалось, что в городе Желтые Воды Днепропетровской области родители издеваются над своей маленькой дочкой.

Неравнодушные соседи услышали, что над маленькой девочкой издеваются ее родители. На место происшествия местные жители вызвали полицию и написали заявление по этому инциденту. По словам очевидцев, мать и ее сожитель насильно укладывали спать ребенка, была слышна ненормативная лексика, девочке угрожали физической расправой. После этого соседи услышали сухие хрипы и кашель.

Напомним, в Кривом Роге 6-летний мальчик сбежал от жестокого отчима: "Оскорбляет, угрожает расправой и...".

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