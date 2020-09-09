В Днепропетровской области у нетрезвой горе-матери отобрали ребенка
Об этом сообщает Politeka со ссылкой местное издание "Репортер".
Так, в Кривом Роге сотрудники детского сада сообщили в полицию, что не могут связаться с родителями их воспитанника, который не посещает заведение в течение долгого времени.
Полицейские разыскали мать, которая вместе со своим сожителем находилась в нетрезвом состоянии, а также ее пятилетнего сына.
Обнаженную звезду "Евровидения" Кончиту Вурст застали в объятиях молодого красавца: «Моя Богиня!»
Украинка с 13-м размером покорила огромным бюстом в смелом бикини: "Девушка-мечта"
Кравец из «Квартал 95» после тяжелой болезни срочно обратилась к украинцам: «Я очень люблю…»
По Одессе "разгуливает" двухметровая змея, жители встревожены: видео облетело сеть
Полицейские заметили у женщины синяк под глазом, что, по словам правоохранителей, является доказательством скандалов и драк в семье.
Сама квартира, как рассказали в полиции, была завалена мусором, вещи разбросаны, постельное белье грязное, комнаты не отремонтированы, стены шелушились.
На мать составили админпротокол по ст. 184 о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей. Ребенка направили в реабилитационный центр.
Все материалы дела передадут в суд.
Также ранее сообщалось, что в городе Желтые Воды Днепропетровской области родители издеваются над своей маленькой дочкой.
Неравнодушные соседи услышали, что над маленькой девочкой издеваются ее родители. На место происшествия местные жители вызвали полицию и написали заявление по этому инциденту. По словам очевидцев, мать и ее сожитель насильно укладывали спать ребенка, была слышна ненормативная лексика, девочке угрожали физической расправой. После этого соседи услышали сухие хрипы и кашель.
Напомним, в Кривом Роге 6-летний мальчик сбежал от жестокого отчима: "Оскорбляет, угрожает расправой и...".
Ранее Politeka сообщала, что под Днепром учительница ударила девочку по лицу: "начала заикаться и...".
Также Politeka писала, что в Днепре придумали еще одно новшество для школьников: "отправят в изолятор, если...".