В Днепропетровской области виновник ДТП, в которой погибла беременная женщина, получил наказание в виде 8 лет тюрьмы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение пресс-службы местной прокуратуры.

Так, в Пятихатском районе Днепропетровской области водитель у легкового авто на большой скорости сбил беременную женщину, которая с ребенком в коляске шла по обочине дороги. В результате аварии женщина скончалась, а малыш, которого она успела оттолкнуть, чудом остался жив.

В прокуратуре напомнили, что трагедия произошла в 2018 году. Мужчина ехал на неисправном автомобиле ВАЗ 2112 и был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него даже не было удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории. Водитель пытался скрыться с места преступления, но был задержан прохожими.

Пятихатский райсуд Днепропетровской области признал 52-летнего гражданина виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 8 лет лишения свободы.

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