У Дніпрі чоловік потрапив під трамвай

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-паблік.

Так, у Дніпрі на вулиці Караваєва під трамваєм опинився чоловік. На місце приїхала швидка допомога, однак дістати чоловіка їм так і не вдалось, тому також сюди викликали рятувальників.

На опублікованих відео можна побачити, що чоловік лежить під трамваєм і не може поворухнутись.

Жінка, яка коментує ситуацію, розповіла, що чоловік лежав на рейках, водій трамвая його не помітив і задавив.

Раніше повідомлялось, що дніпрянин самостійно поновив "зебру" на ділянці дороги, де нещодавно загинув пішоход. На опублікованих світлинах можна побачити, що чоловік самостайно з банкою білої фарби малює розмітку на дорозі, яку було вже ледь видно.

"Психанув: житель Ігрені самостійно наніс "зебру" на дорогу. Адже близько місяця тому там трагічно загинув молодий чоловік, а розмітку досі пір не намалювали", - йдеться в повідомленні.

Також місцевий паблік повідомив, що згодом на місце малювати "зебру" приїхали працівники дорожньої служби.

Нагадаємо, у Дніпрі на ходу з маршрутки випав пасажир, кадри: "встав, зібрав речі і...".

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