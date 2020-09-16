В Днепре произошло смертельное ДТП с участием маршрутки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, в Днепре на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Андрея Фабра маршрутка №113 на смерть сбила женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Авария произошла в среду, 16 сентября, в 12.12. Водитель маршрутки выезжал с улицы Андрея Фабра на проспект Дмитрия Яворницкого. В этот момент светофор неожиданно перестал работать.

По словам водителя, он не увидел женщину, которая только начала переходить дорогу по "зебре". В результате маршрутка переехала женщину. Потерпевшая скончалась на месте.

На опубликованном видео можно заметить, как женщина переходит дорогу, и из-за угла выезжает маршрутка, которая не успевает остановиться. Женщина оказалась под колесами, после чего маршрутка остановилась на дороге.

В комментариях под видео возмущаются, что местные власти не обустраивают в городе подземные переходы.

"Сооружение навесных или подземных пешеходных переходов на всех зебрах для бюджета государства - это копейки, достаточно собрать несколько сотен украинцев с лопатами, заплатить им денег, и за неделю все будет готово", - пишут под видео.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители. Все обстоятельства и детали происшествия выясняются.

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