У Дніпрі розшукують зниклу безвести жінку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, стало відомо, що у Дніпрі безвісти зникла Світлана Скляр 1978 року народження. Родичі просять допомогти розшукати жінку.

Останній раз її бачили на масиві Ломовский (колишній Фрунзенський) 13 вересня о 17.00. З тих пір про неї нічого невідомо.

Прикмети зниклої безвісти 41-річної жінки: зріст приблизно 167 сантиметрів. Була одягнена в світлі шорти і темну кофту. Родичі також опублікували фото, на якому жінка знаходиться поряд з донькою.

"Прохання всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Світлани, повідомити по телефону 097-6406847", - йдеться в повідомленні.

Раніше також повідомлялось, що у Дніпрі 10 вересня близько 17.00 неповнолітній хлопець Дмитро Русанов пішов з дитячої лікарні, та до сьогодні його місце перебування невідоме.

В поліції розповіли про прикмети дитини: середня статура, на шиї подвійний масивний ланцюжок, був одягнений у чорну футболку з написом "Лос Анджелес" та джинси синього кольору. У підлітка світле волосся і сіро-блакитні очі.

Нагадаємо, в Одеській області безвісти зникли два пенсіонери і дівчинка: як вони виглядають, фото.

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