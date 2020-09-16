У Дніпрі розшукують зниклу безвести жінку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".
Так, стало відомо, що у Дніпрі безвісти зникла Світлана Скляр 1978 року народження. Родичі просять допомогти розшукати жінку.
Останній раз її бачили на масиві Ломовский (колишній Фрунзенський) 13 вересня о 17.00. З тих пір про неї нічого невідомо.
Прикмети зниклої безвісти 41-річної жінки: зріст приблизно 167 сантиметрів. Була одягнена в світлі шорти і темну кофту. Родичі також опублікували фото, на якому жінка знаходиться поряд з донькою.
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"Прохання всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Світлани, повідомити по телефону 097-6406847", - йдеться в повідомленні.
Раніше також повідомлялось, що у Дніпрі 10 вересня близько 17.00 неповнолітній хлопець Дмитро Русанов пішов з дитячої лікарні, та до сьогодні його місце перебування невідоме.
В поліції розповіли про прикмети дитини: середня статура, на шиї подвійний масивний ланцюжок, був одягнений у чорну футболку з написом "Лос Анджелес" та джинси синього кольору. У підлітка світле волосся і сіро-блакитні очі.
Нагадаємо, в Одеській області безвісти зникли два пенсіонери і дівчинка: як вони виглядають, фото.
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