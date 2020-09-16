В Днепре среди бела дня увидели персонажа из фильма ужасов
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в соцсети.
Так, стало известно о том, что в Днепре появилось призрачное лицо из известного фильма ужасов "Крик", которое отпугнуло всех местных жителей.
В Днепре в районе "Игрень" появился персонаж из "Крика", который не оставил равнодушными местных - кого-то напугал, а кого-то рассмешил.
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Знакомого большинству персонажа известного фильма увидели в одном из дворов Днепра. Кто-то из соседей автора публикации поставил на огороде "чучело" с маской из известного фильма ужасов.
Пользовательница соцсети рассказала, что решила залезть на крышу дома, чтобы забрать кошку, которая случайно туда залезла. Однако там она увидела такое чучело в страшной маске.
В комментариях под публикацией люди посмеялись с такого неординарного решения соседей женщины, однако признали, что сначала это может напугать.
"Крутая штука", "Я за такие штуки, но с позитивными масками", "От птиц, грызунов и дурного глаза", "Благо старушка, его соседка, не ходит в огород, смешно бы не было вовсе", - пишут в комментариях.
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