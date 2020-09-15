У Дніпрі пасажири скаржаться на водія, який їздить з ножем в салоні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Міський транспорт Дніпра".

Так, жінка повідомила, що у Дніпрі з'явився водій маршрутки, в якого з невідомих причин завжди під рукою знаходиться ніж.

Дніпрянка здивувалась, навіщо водієві маршрутки ніж, і написала про це на Telegram-каналі.

"Це що? Для захисту від незадоволених пасажирів?" - запитала вона.

Дніпрянці відповіли, що ніж водій тримає під рукою для побутових потреб.

"Під рукою? В доступності будь-якого неврівноваженого пасажира? Це небезпечно, в тому числі для самого водія! Для побутових потреб, його можна тримати не на такому видному місці!" - заявила жінка.

Втім, головний адміністратор пабліку запевнив, що даним вчинком водій маршрутки нічого не порушив.

На це жінка відповіла, що тим не менш не зайвим було б попіклуватись про безпеку пасажирів під час перевезення в громадському транспорті. За її словами, якщо раптом хтось нанесе комусь поранення цим ножем, вже пізно буде говорити, що "водій нічого не порушив".

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