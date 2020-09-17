В Днепре появились "свадебные воры", которые крадут у невест ключи от квартиры и выносят из дома имущество, пока молодые празднуют самый важный день в своей жизни

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение днепрянина Сергея Ковалевского в соцсети.

Так, днепрянин рассказал, что неизвестные украли сумочку у невесты прямо на свадьбе, чтобы ограбить квартиру, пока там никого нет.

Эта история случилась с его одногруппником на свадьбе.

"Сентябрь - сезон свадеб. И новый сезон у воров. Произошло все после регистрации брака. Когда молодожены отправились с гостями на прогулку. Вокруг было довольно много людей. И злоумышленникам было просто слиться с толпой и остаться незамеченными. Сумочка невесты периодически мешала красивым снимкам. Иногда ее держала дружка. А иногда ее просто ставили на парапет рядом", - рассказал днепрянин.

Исчезновение сумочки невеста и гости заметили не сразу. Когда поняли, что в ней лежал паспорт с пропиской и ключи от квартиры, стало очевидно, что воры поехали домой к невесте - по адресу, который указан в паспорте.

Родители молодых с подмогой сразу помчались домой. К счастью, воры ничего не успели взять, но успели сбежать. В квартире сразу же заменили замки.

Тем не менее, как рассказал днепрянин, этот случай не испортил молодоженам праздник.

"Просто к свадьбе добавился небольшой квест, из которого выводы однозначны", - отметил он.

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