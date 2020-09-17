Днепрянин устроил стрельбу средь бела дня возле супермаркета

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Известно, что инцидент произошел в Днепре на жилом массиве "Тополь-1".

По данным местных СМИ, неизвестный мужчина выстрелил из пистолета возле супермаркета "Варус". Прохожие самостоятельно задержали правонарушителя и вызвали на место происшествия полицию.

Так, двое мужчин заметили, что возле супермаркета "Варус" неизвестный стреляет из пистолета. Днепряне сразу сориентировались и самостоятельно задержали "стрелка". Также днепряне обезвредили неизвестного и вызвали на место происшествия правоохранителей.

Полицейские изъяли у правонарушителя пистолет и оружейные гильзы. Они задержали хулигана и доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

На снятое днепрянами видео попало не только оружие, но и бутылка водки - возможно, задержанный был пьян.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области, в городе Кривом Роге, во время драки и стрельбы был убит несовершеннолетний местный общественный активист. Так, известно, что злоумышленник совершил вооруженное нападение на родственника несовершеннолетнего. Вместе со своими товарищами тот приехал на помощь, однако в драке получил удар ножом в сердце и погиб на месте.

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