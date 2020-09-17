В Кривом Роге произошел вопиющий случай - мать выбросила своего новорожденного ребенка, закрыв его в картонной коробке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ТСН.

Так, в Кривом Роге Днепропетровской области мать оставила новорожденного ребенка на произвол судьбы, выбросив его в закрытой картонной коробке. Весь город долго обсуждал этот случай, а полиция искала горе-мать, которая так жестоко повелась с собственным ребенком.

Женщина одела сына в костюм, положила в картонную коробку и ушла.

Этот случай произошел в Кривом Роге еще несколько месяцев назад. Тогда ребенка спасли благодаря девушке, которая проходила мимо лесополосы. Она услышала плач ребенка, а потом увидела шокирующую картину - новорожденный мальчик лежал в закрытой картонной коробке. Очевидица вызвала на место правоохранителей.

Через несколько дней горе-мать нашли. Ею оказалась 26-летняя местная жительница, у которой уже было четверо детей, однако все они с ней не проживали, потому что их изъяли из семьи, а служба по делам детей попросила суд лишить женщину родительских прав.

Спасенного мальчика назвали Сергеем и предоставили ему статус ребенка, оставшегося без родительской опеки. Малыша уже забрали из больницы и перевели в дом ребенка.

"На сегодняшний день мальчика пока никуда не устроили. В отношении других детей женщины - 2-летнего Алексея, 4-летнего Тимура, 6-летнего Егора и 7-летнего Ярослава - продолжается рассмотрение дела о лишении матери родительских прав. Относительно Сергея, к этому исковому заявлению добавили еще одно. Мать ни разу не приходила и не интересовалась судьбой своих детей. Единственное - их посещала 71-летняя бабушка, но она не может взять детей себе силу своего возраста", - рассказала главный специалист службы по делам детей Криворожского городского совета Юлия Еланцева.

Она также рассказала, что всех детей горе-матери будут устраивать в приемную семью в детский дом семейного типа, когда женщину лишат родительских прав.

"Если бы Сергей был один, то его бы усыновили, у нас очередь желающих на усыновление, а поскольку детей в семье пятеро, мы не можем их разлучать, поэтому единственный вариант для этих деток - дом семейного типа", - пояснила она.

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