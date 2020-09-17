У Кривому Розі чоловік з підозрою на коронавірус вистрибнув з вікна лікарні і загинув

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, у Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік вистрибнув з вікна лікарні на третьому поверсі. На місце події викликали поліцію і швидку.

Інцидент стався в середу, 16 вересня.

За даними місцевих ЗМІ, чоловіка 1971 року народження з підозрою на COVID-19 доставили до інфекційної лікарні №7. У якийсь момент він відкрив вікно і стрибнув з третього поверху відділення. Чоловік загинув на місці - від падіння він отримав травми, несумісні з життям. На місці події працювала поліція, яка буде розбиратися в деталях трагедії.

Раніше також повідомлялось, що у Кривому Розі медики зафіксували смерть від ботулізму. У Кривому Розі від небезпечної інфекції померла 58-річна жінка.

Лікарі розповіли, що жительці Кривого Рогу стало погано після вживання риби, яку вона їла днями. У понеділок, 14 вересня, жінку на швидкій привезли до міської лікарні №1. Однак реанімаційні заходи не допомогли - пацієнтка померла.

Нагадаємо, нова напасть косить людей у Кривому Розі: "відвезли в лікарню, але врятувати не вдалося".

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